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Захаряну не дали визу в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед»

«Реал Сосьедад»: Захаряну пока не дали визу на матч с «Манчестер Юнайтед»
«Реал Сосьедад» в четверг сыграет в Лиге Европы с МЮ. Захарян не смог поехать в Англию с командой из-за отсутствия визы. В клубе надеются, что он сможет приехать в Манчестер в день матча
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока не получил визу в Великобританию на ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба.

«Клуб все еще работает над тем, чтобы Захарян смог принять участие в матче на «Олд Траффорд», — заявили в «Реал Сосьедад».

Ранее Marca сообщила, что Захарян и малиец Амари Траоре не смогли прилететь в Манчестер с командой чартерным рейсом накануне. 

Матч 1/8 финала пройдет в четверг в Манчестере, начало в 23:00 мск.

Первая встреча команд 6 марта закончилась со счетом 1:1.

Захарян в этом сезоне из-за травм провел только четыре матча и забил один гол.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян Манчестер Юнайтед
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