Захаряну не дали визу в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока не получил визу в Великобританию на ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщили ТАСС в пресс-службе испанского клуба.
«Клуб все еще работает над тем, чтобы Захарян смог принять участие в матче на «Олд Траффорд», — заявили в «Реал Сосьедад».
Ранее Marca сообщила, что Захарян и малиец Амари Траоре не смогли прилететь в Манчестер с командой чартерным рейсом накануне.
Матч 1/8 финала пройдет в четверг в Манчестере, начало в 23:00 мск.
Первая встреча команд 6 марта закончилась со счетом 1:1.
Захарян в этом сезоне из-за травм провел только четыре матча и забил один гол.
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