Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в календарном месяце
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по числу голов в календарном месяце за карьеру в НХЛ.
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки играл в НХЛ в 1979–1999 годах и забросил 157 шайб в декабрьских матчах лиги.
Овечкин в предыдущей игре с «Сиэтлом» (10 марта) повторил достижение канадца, забив 157 голов за карьеру в мартовских матчах, а в ночь на воскресенье во встрече с «Сан-Хосе» установил новый рекорд лиги — 158 голов.
Российский форвард продолжает погоню за главным рекордом Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). Овечкину осталось восемь шайб, чтобы стать новым рекордсменом лиги.
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