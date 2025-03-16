Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в календарном месяце за карьеру

Канадцу принадлежал рекорд по голам за карьеру, забитым в календарном месяце — 157 в декабре. Овечкин на этой неделе повторил достижение Гретцки и превзошел его, забросив 158 шайб в мартовских матчах

Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по числу голов в календарном месяце за карьеру в НХЛ.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гретцки играл в НХЛ в 1979–1999 годах и забросил 157 шайб в декабрьских матчах лиги.

Овечкин в предыдущей игре с «Сиэтлом» (10 марта) повторил достижение канадца, забив 157 голов за карьеру в мартовских матчах, а в ночь на воскресенье во встрече с «Сан-Хосе» установил новый рекорд лиги — 158 голов.

Российский форвард продолжает погоню за главным рекордом Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). Овечкину осталось восемь шайб, чтобы стать новым рекордсменом лиги.