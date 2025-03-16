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Сыгравшего на ноль российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ

Сыгравшего на ноль Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ
Тройку лучших игроков дня составили форвард «Сент-Луиса» Кайру, нападающий «Каролины» Янковски и голкипер «Рейнджерс» Шестеркин, который принес команде сухую победу над «Коламбусом»
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и занял третье место в списке лучших игроков прошедшего дня, сообщила пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» победил со счетом 4:0. Шестеркин сделал 21 сейв и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Шестеркин стал девятым голкипером в истории клуба, сделавшим 20 шатаутов. Из них каждый пятый был против «Коламбуса».

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Лучшим игроком дня стал канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, у которого хет-трик в ворота команды «Миннесота Уайлд» (5:1).

Второе место занял еще один канадец, форвард «Каролина Харрикейнз» Марк Янковски, сделавший дубль в ворота «Филадельфия Флайерз» (5:0).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Игорь Шестеркин Нью-Йорк Рейнджерс
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