Виттоцци возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону перед последней гонкой

Виттоцци возглавила общий зачет КМ по биатлону перед последней гонкой

Итальянская биатлонистка выиграла пасьют в Канаде и обошла в общем зачете норвежку Ингрид Тандреволд. 17 марта состоится масс-старт, последняя гонка сезона

Лиза Виттоцци (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Итальянка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на последнем, девятом этапе Кубка мира, который проходит в канадском Канморе.

Дистанцию 10 км она преодолела за 28 минут 15,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Лу Жанмонно (отставание 12,2 секунды; три промаха), третьей стала ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше (+19,4; 3).

Виттоцци перед заключительной гонкой в сезоне, масс-стартом 17 марта, вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Она обошла норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая стала в пасьюте лишь 19-й.

Также Виттоцци завоевала малый Хрустальный глобус в гонках преследования. В общем зачете Кубка мира Виттоцци опережает Тандреволд на 61 очко.

29-летняя Виттоцци является бронзовым призером Олимпиады-2018 в смешанной эстафете, двукратной чемпионкой мира.