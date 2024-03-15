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Йоханнес Бё сравнялся с Фуркадом по победам на этапах КМ по биатлону

Йоханнес Бё сравнялся с Фуркадом по победам на этапах Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в канадском Канморе, одержав 83-ю победу в карьере. До рекорда Уле-Эйнара Бьорндалена осталось еще 12 побед
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на девятом этапе Кубка мира, который проходит в канадском Канморе.

Дистанцию 10 км он преодолел за 23 минуты и 37 секунд, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель (отставание 1 минута 2,7 секунды; один промах), третьим стал Тарьей Бё (+1.04,2; 1).

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Норвежец одержал свою 83-ю победу на этапах Кубка мира в карьере. Бё сравнялся по этому показателю с французом Мартеном Фуркадом. Больше побед только у Уле-Эйнара Бьорндалена (95).

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Йоханнес Бё Уле-Эйнар Бьорндален
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