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Анчелотти стал вторым тренером в истории «Реала» с 200 победными матчами

Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории «Реала» с 200 победными матчами
Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, у которого было 357 побед во главе мадридского клуба
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти (Фото: David Ramos / Getty Images)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе мадридского клуба во всех турнирах.

Юбилейная победа была одержана 16 марта в 29-м туре чемпионата Испании над «Осасуной» (4:2).

Итальянец стал вторым тренером в истории «Реала», которому удалось достичь такого показателя. У Мигеля Муньоса 357 побед.

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Карло Анчелотти

Кроме того, 64-летнему итальянцу удалось достичь этого результата быстрее всех специалистов, работавших с испанскими клубами элитного дивизиона — за 277 матчей. Муньосу для этого потребовалось 289 игр.

Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил «Реал». В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

Итальянец первым в истории выиграл четыре Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов в качестве тренера: по два раза завоевал трофей с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2021). На счету тренера завоеванные чемпионские титулы во всех топ-5 европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), чего ранее никому не удавалось. Помимо «Реала» и «Милана» он также возглавлял итальянские «Реджану», «Парму» и «Ювентус», английские «Челси» и «Эвертон», французский «Пари Сен-Жермен» и немецкую «Баварию».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти
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