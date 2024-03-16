«Динамо» проиграло в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» дома уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:4 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (15-я минута), Владимир Ткачев (17), Данил Юртайкин (18) и Артем Блажиевский (31). У проигравших отличились Максим Джиошвили (11) и Эрик О'Делл (39).
Основной голкипер «Динамо» Илья Коновалов был заменен в первом периоде после трех пропущенных шайб на Максима Моторыгина.
Второй матч серии состоится 18 марта в Москве.
«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, «Трактор» был шестым в Восточной конференции.
За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА.
В первом раунде «Динамо» победило одноименный клуб из Минска, «Трактор» выбил уфимский «Салават Юлаев».
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