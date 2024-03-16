 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Динамо» проиграло в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Динамо» проиграло «Трактору» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
Победитель регулярного чемпионата уступил «Трактору» со счетом 2:4. Следующая игра серии пройдет 18 марта в Москве
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московское «Динамо» дома уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:4 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (15-я минута), Владимир Ткачев (17), Данил Юртайкин (18) и Артем Блажиевский (31). У проигравших отличились Максим Джиошвили (11) и Эрик О'Делл (39).

Основной голкипер «Динамо» Илья Коновалов был заменен в первом периоде после трех пропущенных шайб на Максима Моторыгина.

Второй матч серии состоится 18 марта в Москве.

«Зрелищный «Спартак» и тягучий СКА». Чего ждать от 1/4 финала в КХЛ
Спорт
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, «Трактор» был шестым в Восточной конференции.

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА.

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России растет вопреки прогнозам — The Economist
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

В первом раунде «Динамо» победило одноименный клуб из Минска, «Трактор» выбил уфимский «Салават Юлаев».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Трактор
Материалы по теме
«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ
Спорт
Глава КХЛ сообщил о планах продлить сезон до мая
Спорт
КХЛ без «Галактикос» и чемпиона. Кубок Гагарина стартовал с двух сенсаций
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Кремль сообщил, какие потери понесли ВСУ в атаках на регионы России Политика, 20:09
Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу в матче чемпионата Испании Спорт, 20:07
Депутаты правящей коалиции ФРГ поддержали передачу Киеву ракет TAURUS Политика, 19:54
Медведев пригрозил статьей о госизмене за атаки на избирательные участки Политика, 19:47
МИД объяснил учащение атак Киева на российские регионы Политика, 19:41
Самолет британского министра лишился навигации из-за сокращения бюджета Политика, 19:20
«Динамо» проиграло в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 19:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 19:11
В Белгороде возник пожар на предприятии после атаки РСЗО Vampire Политика, 19:10
Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США Политика, 19:06
Сборная Парагвая включила четырех игроков РПЛ в состав на матч с Россией Спорт, 18:59
Колосков призвал не петь дифирамбы Захаряну после первого гола в Примере Спорт, 18:55
В Москве арестовали девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями Политика, 18:46
Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за выборов Политика, 18:43