«Динамо» проиграло в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Победитель регулярного чемпионата уступил «Трактору» со счетом 2:4. Следующая игра серии пройдет 18 марта в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московское «Динамо» дома уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:4 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (15-я минута), Владимир Ткачев (17), Данил Юртайкин (18) и Артем Блажиевский (31). У проигравших отличились Максим Джиошвили (11) и Эрик О'Делл (39).

Основной голкипер «Динамо» Илья Коновалов был заменен в первом периоде после трех пропущенных шайб на Максима Моторыгина.

Второй матч серии состоится 18 марта в Москве.

«Динамо» выиграло регулярный чемпионат в нынешнем сезоне, «Трактор» был шестым в Восточной конференции.

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА.

В первом раунде «Динамо» победило одноименный клуб из Минска, «Трактор» выбил уфимский «Салават Юлаев».