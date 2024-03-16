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Эксклюзив

«Зрелищный «Спартак» и тягучий СКА». Чего ждать от 1/4 финала в КХЛ

Чего ждать от 1/4 финала плей-офф КХЛ: «Зрелищный «Спартак» и тягучий СКА»
С 16 марта стартуют четвертьфинальные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чего ждать от 1/4 финала Кубка Гагарина — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В 1/4 финала сыграют:

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск);
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль);
«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва);
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделили на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада играет с четвертой командой Востока, другую пару составили вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока.

Вячеслав Быков, бывший тренер сборной России по хоккею

«Те команды, где приходилось работать или откуда я родом, конечно, будут вызывать больше интереса: это «Трактор», СКА (Санкт-Петербург). Сложно сказать, в чем СКА сможет превзойти «Автомобилиста». Уральцы сейчас тоже очень результативны и серьезно подготовились.

В принципе «Автомобилист» в последние годы громко о себе заявил. С приходом великого Павла Дацюка, который принимал участие в восстановлении традиции команды, этот посыл имеет большое значение. Популярность «Автомобилиста» привлекает все больше и больше внимания. Они также большой акцент делают на развитии хоккея в регионе. Болельщики, видя работу и политику клуба, также поддерживают команду.

Не берусь брать ответственность за то, у кого больше преимущества в силу того, что сейчас клубы КХЛ уравниваются в составах, мастерстве игроков команд. В связи с этим непредсказуемость и интерес к командам и плей-офф возрастает. Это эволюция, которая даст большой толчок и для результатов сборной команды», — сказал Быков.

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Все четвертьфинальные пары имеют свой шарм, выделить какую-то одну команду достаточно сложно. Думаю, что на этом этапе возможно самое большое количество семи матчей в каждой серии. Это серьезное испытание для команд. Наверное, решающим фактором будет наличие длинной скамейки и правильное управление тренеров этой скамейкой.

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Потому что при достаточно равной игре возможно достичь достаточное количество овертаймов, чтобы сохранить темп и физические кондиции, сегодня нужно уметь варьировать и правильно использовать тех игроков, которые есть в распоряжении.

Я бы не выделял какую-то одну команду, а смотрел был в общем на все возможности, которые открываются перед коллективом. Невозможно назвать фаворитов пар», — отметил Дементьев «РБК Спорт».

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«Игры будут интересные, будем смотреть. Для меня интереснее всего «Спартак» с «Магниткой». По чемпионату, конечно, «Металлург», они были на верху, но будем смотреть. «Спартак» играет в более открытый хоккей, в атаку. «Магнитка» более тягучая команда, оборона лучше.

Будем смотреть, как будет в плей-офф, поскольку психология уже другая в отличие от регулярки. В «Спартаке» ведущий забивающий Андрей Локтионов из «Магнитки», так что посмотрим, что будет. Здорово, что играют перекрестные матчи, интересно посмотреть. В паре СКА — «Автомобилист» мне больше нравится екатеринбургская команда, чем тягучая игра. Для СКА это не будет легкой прогулкой», — отметил Кожевников.

Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира

«Мне интереснее всего пара «Спартак» — «Металлург». Исходя из историй встреч с «Металлургом», у «Спартака» нет никакого преимущества. Мы чуть ли 30 лет не можем выиграть в Магнитогорске. Поэтому очень тяжело строить прогнозы.

Кто мог предположить, что «Ак Барс» и ЦСКА полностью провалятся? Понимаю, что ЦСКА столкнулся с приличной командой, «Локомотивом», который сейчас на подъеме, а армейцев весь сезон трясло. Но я бы не подумал, что «Автомобилист» выбьет «Ак Барс». Это все теория. Невозможно угадать, что случится. Буду также следить за остальными парами», — заявил Майоров.

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