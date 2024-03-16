Гарри Кейн побил 60-летний рекорд в чемпионате Германии

Гарри Кейн побил 60-летний рекорд по голам в дебютном сезоне в бундеслиге

Нападающий «Баварии» с 31 голом стал новым рекордсменом по забитым мячам в дебютном сезоне в бундеслиге. У Уве Зеелера было 30 голов в сезоне 1963/64

Гарри Кейн (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» и стал новым рекордсменом бундеслиги.

30-летний форвард сборной Англии забил гол на 45+1-й минуте. Для него это уже 31-й мяч в дебютном сезоне в Германии. Кейн побил рекорд Уве Зеелера, на счету которого было 30 голов в сезоне 1963/64.

К концу первого тайма «Бавария» выигрывает у «Дармштадта» со счетом 2:1.

Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии нынешнего сезона с 31 голом в 26 матчах.

Лучший бомбардир сборной Англии Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Сумма трансфера составила рекордные для «Баварии» €100 млн, еще €20 млн может быть выплачено в качестве бонусов.