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Суд 19 марта рассмотрит возможность освободить Дани Алвеса из тюрьмы

Суд в Барселоне 19 марта рассмотрит возможность освободить Дани Алвеса из тюрьмы
Адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии подали ходатайство о временном освобождении 40-летнего Алвеса до законного вступления в силу обвинительного приговора по делу об изнасиловании
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Суд в Барселоне 19 марта рассмотрит ходатайство адвокатов экс-футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса о временном освобождении бразильца до законного вступления в силу обвинительного приговора по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

22 февраля суд приговорил 40-летнего бразильца к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в декабре 2022-го.

Адвокаты Алвеса также подали апелляцию на приговор, так как не было учтено смягчающее обстоятельство — стремление футболиста выплатить компенсацию своей жертве в размере €150 тыс.

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Спорт
Дани Алвес

На счету Алвеса 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов в августе 2023 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Барселона суд Дани Алвес
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