Рекордсмена «Барселоны» посадили в тюрьму. Чем запомнилась карьера Алвеса

Экс-защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы из-за домогательства. Чем запомнилась карьера бразильского защитника — в материале «РБК Спорт»

Дани Алвес (Фото: David Ramos / Getty Images)

Суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Прокуратура просила для футболиста девять лет тюрьмы.

Алвес является вторым футболистом мира по количеству трофеев (43) после Лионеля Месси (44). «РБК Спорт» вспомнил, чем же запомнилась карьера спортсмена, и почему он попал в тюрьму.

Начало карьеры

В 1996-м году, когда Алвесу было 13 лет, он начал играть в футбольной школе «Жуазейру», где на одном из турниров его заметили скауты клуба «Баия». Защитник перешел в молодежную команду одного из грандов штата Баия, а уже в 2001 году он подписал контракт с клубом. Уже на второй сезон во взрослом футболе Алвес стал игроком основного состава. Вместе с командой он стал чемпионом штата Баия (2001) и обладателем Кубка Северо-Востока (2001, 2002).

В 2003-м году бразилец на правах аренды подписал полугодовое соглашение с «Севильей», однако испанский клуб выкупил трансфер бразильца. В 2006-м году в трансфере Алвеса были заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси», однако клуб отказывался от продажи игрока, требуя завышенную сумму трансфера. В итоге бразилец продлил контракт с испанским клубом еще на 6 лет.

Дани Алвес и Гигель Коман (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Вместе с «Севильей» Алвес становился обладателем Кубка Испании (2006/07), Кубка УЕФА (2005/06, 2006/07), а также победителем Суперкубка старны (2007) и Суперкубка УЕФА (2006).

Триумф в «Барселоне»

Дани Алвес (Фото: David Ramos / Getty Images)

Летом 2008 года бразилец перешел в «Барселону» на пять лет за €32 млн. В дебютном сезоне за «Барселону» защитник отметился пятью голами и попал в символическую сборную мира по версии ФИФА и УЕФА.

В апреле 2011 года Алвес подписал новое соглашение с каталонским клубом, продлив его до лета 2015.

В период выступления за «Барселону» бразилец дважды с национальной командой становился обладателем Кубка конфедераций (2009, 2013).

В 2014-м году Алвес столкнулся с расизмом. Во время матча 35-го тура против «Вильярреала» бразилец готовился подавать угловой, когда в него был брошен банан. Игрок неожиданно поднял и съел фрукт, после чего исполнил стандарт. Инцидент вызвал бурную реакцию среди болельщиков и футболистов. В соцсетях начали поддерживать Алвеса, публикуя фотографий, на которых изображены люди с бананами, под хештегом #somostodosmacacos (все мы немного обезьяны).

В 2015-м году «Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (5:4). Тогда Алвес, который завоевал четвертый Суперкубок УЕФА, установил рекорд по наибольшему количеству этих трофеев, сравнявшись с Паоло Мальдини.

Всего в каталонском клубе бразилец завоевал 23 титула.

Трофеи за «Барселону» Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16

Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16

Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013

Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15

Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015

Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015

Продолжение карьеры в Италии и Франции

Дани Алвес (Фото: Global Look Press)

Летом 2016 года Алвес на правах свободного агента перешел в туринский «Ювентус». За один сезон 2016/17 он стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где «Ювентус» уступил мадридскому «Реалу» (1:4). В том же сезоне он покинул итальянский клуб и перешел во французский «Пари Сен-Жермен».

Дани Алвес (Фото: Global Look Press)

За парижский клуб Алвес провел два сезона (2017/18, 2018/19), за которые сыграл 73 матча. Вместе с ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2017/18, 2018/19), а также обладателем Кубка страны (2017/18) и Кубка французской лиги (2017/18).

Летом 2019-го года Алвес во второй раз стал обладателем Кубка Америки, до этого ему удалось победить на турнире в 2007-м году еще в период выступления за «Севилью». По итогам Кубка Америки 2019-го года защитник получил приз лучшего игрока турнира.

В том же году защитник перешел в бразильский «Сан-Паулу», подписав трехлетний контракт, однако в сентябре 2021 года расторг соглашение с клубом, вместе с которым стал чемпион штата Сан-Паулу (2021).

Возвращение в «Барселону»

В ноябре 2021-го, когда у «Барселоны» начались проблемы с финансами, Алвес вернулся в каталонский клуб в качестве свободного агента. Бразилец согласился на минимальный порог зарплаты, допустимый футболистам чемпионата Испании, €155 тыс. в год.

В январе 2022-го года защитник вышел на поле в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского «Реала» в возрасте 38 лет и 251 дня, став самым возрастным участником «Эль-Класико»: ранее рекорд принадлежал экс-вратарю «Барселоны» Хосе Пинто (38 лет 159 дней).

В феврале 2022-го года Алвес отметился забитым мячом в ворота «Атлетико Мадрида» (4:2). Защитник забил в возрасте 38 лет и 276 дней, став самым возрастным автором гола в истории «Барселоны»: ранее рекорд принадлежал защитнику Жоану Сегарре, который забил «Бетису» в сезоне 1963/64 (36 лет и 163 дня).

Однако летом 2022 года Алвес заявил, что покинет каталонский клуб. Всего бразилец провел за «Барселону» 408 матчей. Этот результат стал вторым среди легионеров «Барселоны»: лучшим по этому показателю является только аргентинец Лионель Месси, который провел за каталонскую команду 778 матчей.

Летом 2022 года бразильский защитник подписал однолетний контракт с мексиканским «Пумас», однако после того как 39-летнего футболиста поместили под стражу, клуб расторг контракт с защитником. Кроме того, клуб потребовал от игрока компенсацию в размере $5 млн за нарушение правил поведения, которые были прописаны в соглашении.

В контракте игрока были предусмотрены штрафные санкции за допинг-нарушения, участие в любом скандале, который станет достоянием общественности, или в преступлении.

Тюрьма

Дани Алвес (Фото: Global Look Press)

В январе 2023-го года Алвес был заключен под стражу в суде в Барселоне. Спортсмена обвинили в домогательствах. Инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. Marca со ссылкой на El Periodico сообщил, что Алвес находился в туалете с неназванной 23-летней девушкой, которая обвинила его в сексуальном насилии. Заявлениям самого футболиста противоречили записи с видеокамер.

Потерпевшая заявила, что бразилец силой усадил ее на колени, потом швырнул на пол, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал. Девушка обратилась к сотрудникам службы безопасности, но Алвес к тому моменту уже ушел из клуба. После этого потерпевшая прошла медицинское освидетельствование в больнице.

Алвес сперва заявлял, что не знает девушку, потом — что видел ее, но ничего не было, а в итоге сказал, что она сама бросалась на него и все было по взаимному согласию. Согласно показаниям потерпевшей и ее друзей, Дани Алвес через официанта пригласил девушку и ее компанию за свой столик в VIP-зоне, флиртовал с ней, а потом настоял, чтобы она пошла с ним в туалет, где нет видеокамер.

В феврале бразильский защитник был изолирован в каталонской тюрьме «Брианс-2» от других заключенных из-за своей известности. Источник Marca утверждал, что во время прогулок Алвеса сопровождали четыре надзирателя, а также что он проживал отдельно от других, поскольку его случай «исключительный».

В марте 2023-го года модель Хоана Санс объявила о расставании с Алвесом. Она опубликовала фотографию написанного от руки письма спустя два дня после того, как во второй раз навестила Алвеса в тюрьме под Барселоной. Санс заявила, что по-прежнему любит его, но себя ценит больше и «завершает этот этап жизни». Испанский телеканал Cuatro сообщил, что Алвес тяжело переживает решение жены расстаться с ним.

Бразилец три раза пытался выйти под залог, однако суд решил, что высок риск побега Алвеса из Испании.

Адвокат Алвеса предлагала передать предполагаемой пострадавшей €150 тыс. компенсации и считать это смягчающим обстоятельством, которое бы позволило приговорить футболиста к сроку менее года, то есть меньше того, которое требует отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.

Слушания по делу начались 5 февраля и продлились три дня. Дело рассматривала коллегия из трех судей. Были допрошены еще около 30 человек.

В итоге Алвес получил 4,5 года. Как передает Marca, согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный может запросить третью пенитенциарную степень, предполагающую ряд послаблений.

На данный момент бразилец, по факту находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц. Начиная с мая 2025-го спортсмен сможет претендовать на определенные льготы при условии надлежащего поведения и развития «культурной и профессиональной деятельности» в период заключения, а также выплаты компенсации пострадавшей.