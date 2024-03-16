«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ

«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ

Основное время закончилось со счетом 1:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Березкин. Второй матч серии состоится 18 марта в Омске

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» уступил дома во втором овертайме ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

У хозяев шайбу забросил Иван Николишин (13-я минута). У гостей отличились Максим Шалунов (44) и Максим Березкин (90).

Следующий матч серии состоится 18 марта в Омске.

В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.