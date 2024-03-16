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«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ
«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ
Основное время закончилось со счетом 1:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Березкин. Второй матч серии состоится 18 марта в Омске
Омский «Авангард» уступил дома во втором овертайме ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
У хозяев шайбу забросил Иван Николишин (13-я минута). У гостей отличились Максим Шалунов (44) и Максим Березкин (90).
Следующий матч серии состоится 18 марта в Омске.
В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.
В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.
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