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«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ

«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала КХЛ
Основное время закончилось со счетом 1:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Максим Березкин. Второй матч серии состоится 18 марта в Омске
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» уступил дома во втором овертайме ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

У хозяев шайбу забросил Иван Николишин (13-я минута). У гостей отличились Максим Шалунов (44) и Максим Березкин (90).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Следующий матч серии состоится 18 марта в Омске.

В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Локомотив Ярославль
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