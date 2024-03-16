 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава РФС ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Глава РФС Дюков: вопрос продления контракта с Карпиным пока не обсуждали
Александр Дюков сообщил, что РФС пока не вел каких‑либо переговоров о новом соглашении с главным тренером национальной команды. Контракт Карпина действует до августа
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) пока не обсуждал вопрос продления контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом «РБ Спорт» рассказал глава РФС Александр Дюков.

«Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали», — сказал Дюков.

На вопрос, есть ли у РФС желание продлить соглашение, Дюков ответил: «Любая договоренность — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем».

Карпин заявил о готовности к меньшей зарплате ради работы в Испании
Спорт
Валерий Карпин

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Генсек РФС Максим Митрофанов в декабре 2023 года говорил, что организация настроена продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Валерий Карпин Александр Дюков сборная России по футболу
Материалы по теме
Карпин заявил, что никто из «Спартака» ему не звонил
Спорт
Карпин не согласился с помощником насчет деградации россиян в «Спартаке»
Спорт
Карпин допустил серьезную ротацию после игры с Сербией
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Президент Молдавии получила премию «за демократию» от немецкого фонда Политика, 15:21
Последствия обстрелов Белгорода. Фоторепортаж Общество, 15:13 
В Петербурге арестовали девушку за попытку поджога избирательного участка Политика, 15:01
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента Политика, 14:56
Вяльбе рассказала о состоянии лыжниц после падения на чемпионате России Спорт, 14:54
Явка на выборах президента России превысила 40% Политика, 14:45
Глава РФС ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным Спорт, 14:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны показало кадры уничтожения прорывавшихся в Козинку диверсантов Политика, 14:24
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 14:10
Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма Политика, 14:07
В Белгороде ограничили работу школ и торговых центров после атак ВСУ Политика, 14:01
Лыжник Большунов выиграл 22-ю личную гонку подряд Спорт, 14:00
Москалькова пожаловалась ООН на нарушения прав россиян за рубежом Политика, 13:49
Глава КХЛ сообщил о планах продлить сезон до мая Спорт, 13:47