Глава РФС ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным
Российский футбольный союз (РФС) пока не обсуждал вопрос продления контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом «РБ Спорт» рассказал глава РФС Александр Дюков.
«Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали», — сказал Дюков.
На вопрос, есть ли у РФС желание продлить соглашение, Дюков ответил: «Любая договоренность — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем».
Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Генсек РФС Максим Митрофанов в декабре 2023 года говорил, что организация настроена продлить соглашение с тренером.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
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