Глава РФС Дюков: вопрос продления контракта с Карпиным пока не обсуждали

Глава РФС ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Александр Дюков сообщил, что РФС пока не вел каких‑либо переговоров о новом соглашении с главным тренером национальной команды. Контракт Карпина действует до августа

Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) пока не обсуждал вопрос продления контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом «РБ Спорт» рассказал глава РФС Александр Дюков.

«Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали», — сказал Дюков.

На вопрос, есть ли у РФС желание продлить соглашение, Дюков ответил: «Любая договоренность — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем».

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Генсек РФС Максим Митрофанов в декабре 2023 года говорил, что организация настроена продлить соглашение с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.