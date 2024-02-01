Карпин заявил о готовности к меньшей зарплате ради работы в Испании
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил Sport24, что не отказался бы от возможности снова поработать в европейском чемпионате.
Карпин в сезоне 2014/15 возглавлял «Мальорку», которая выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Испании.
На вопрос, отказался бы он от предложения возглавить клуб Ла Лиги за меньшие деньги, чем он получает в «Ростове», Карпин ответил, что в его случае «это уже вопрос не денег, а амбиций».
«Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клоппом и Гвардиолой, или мне и в России хорошо и я типа в порядке? <...> Естественно, поехал бы», — сказал тренер.
При этом Карпин заявил, что не осуждает игроков, которые из-за денег предпочитают оставаться в России. «Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал [игроком] в «Спартаке», я бы навряд ли уехал», — признался тренер.
«Ростов» после 18 туров занимает десятое место в РПЛ.
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