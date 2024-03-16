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Большунов завоевал золото чемпионата России по лыжным гонкам в спринте

Большунов и Степанова завоевали золото чемпионата России в личном спринте
В тройку лучших по итогам спринта свободным стилем также попали Иван Горбунов и Сергей Устюгов. В женском спринте лучшей стала Вероника Степанова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта свободным стилем на чемпионате России, который проходит в Малиновке (Архангельская область).

В финальном забеге Большунов показал результат 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов (отставание 0,11 секунды), третье — Сергей Устюгов (+0,96).

У женщин в спринте лучшей стала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (3.46,14), опередившая Елизавету Пантрину (+1,53) и Татьяну Сорину (+2,45).

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Александр Большунов

Большунов в нынешнем сезоне победил во всех личных гонках, в которых стартовал. На недавней Спартакиаде сильнейших выиграл личный и командный спринты, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Без золота он остался только в эстафете, где сборная Архангельской области стала только седьмой.

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Вероника Степанова
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