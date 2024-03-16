Португальский тренер рассказал, что отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер португальской «Браги» Артур Жорже заявил, что некоторое время назад к нему обращались из «Спартака», но он ответил отказом

Артур Жорже (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Главный тренер португальского клуба «Брага» Артур Жорже отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом тренер рассказал O Jogo.

«Некоторое время назад ко мне обращался «Спартак» и даже некоторые другие клубы, что подумывали обратиться к моим услугам. Но я отказался, потому что предан проекту «Браги». У меня контракт до 2025 года, я останусь тут, пока руководство не решит, что я им больше не нужен», — сказал Жорже.

Ранее португальская газета A Bola писала, что 52-летний Жорже является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак» 10 марта на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это поражение откатило команду на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вновь породило разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«РБК Спорт» сообщал, что руководство «Спартака» провело совещание по вопросу о возможной отставке Абаскаля. Обсуждался список потенциальных сменщиков испанца, среди которых Станислав Черчесов и три иностранных специалиста.