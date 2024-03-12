A Bola узнала о готовности «Спартака» заплатить «Браге» за уход тренера

Артур Жорже, возглавляющий сейчас португальскую «Брагу», является одним из кандидатов на пост главного тренера московского клуба, который может покинуть Гильермо Абаскаль

Артур Жорже (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Артур Жорже, который сейчас возглавляет «Брагу», является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Отмечается, что переходу может поспособствовать спортивный директор «Спартака» португалец Томаш Амарал. A Bola пишет, что московский клуб готов заплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход 52-летнего Жорже, который возглавляет португальскую команду с лета 2022 года.

В воскресенье, 10 марта, «Спартак» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это поражение откатило команду на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вновь породило разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«РБК Спорт» накануне сообщил, что руководство «Спартака» провело совещание по вопросу о тренере. Было решено, что Абаскаль продолжит готовить команду к следующей игре с «Оренбургом» (14 марта), но также обсуждался список потенциальных сменщиков испанца. Один из них — экс-тренер сборной Станислав Черчесов, который ранее уже работал со «Спартаком». Среди обсуждавшихся кандидатур также были трое иностранных специалистов, имена которых источники «РБК Спорт» не уточнили.