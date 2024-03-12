 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

A Bola узнала о готовности «Спартака» заплатить «Браге» за уход тренера

A Bola: «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за уход тренера Жорже
Артур Жорже, возглавляющий сейчас португальскую «Брагу», является одним из кандидатов на пост главного тренера московского клуба, который может покинуть Гильермо Абаскаль
Артур Жорже
Артур Жорже (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Артур Жорже, который сейчас возглавляет «Брагу», является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Отмечается, что переходу может поспособствовать спортивный директор «Спартака» португалец Томаш Амарал. A Bola пишет, что московский клуб готов заплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход 52-летнего Жорже, который возглавляет португальскую команду с лета 2022 года.

Руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на пост тренера команды
Спорт
Томаш Амарал

В воскресенье, 10 марта, «Спартак» на своем поле проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это поражение откатило команду на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ и вновь породило разговоры о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«РБК Спорт» накануне сообщил, что руководство «Спартака» провело совещание по вопросу о тренере. Было решено, что Абаскаль продолжит готовить команду к следующей игре с «Оренбургом» (14 марта), но также обсуждался список потенциальных сменщиков испанца. Один из них — экс-тренер сборной Станислав Черчесов, который ранее уже работал со «Спартаком». Среди обсуждавшихся кандидатур также были трое иностранных специалистов, имена которых источники «РБК Спорт» не уточнили.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
Материалы по теме
В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке Абаскаля
Спорт
Брат тренера «Краснодара» опроверг данные о переговорах со «Спартаком»
Спорт
«Спартак» проиграл «Факелу» из-за пенальти и автогола
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Российские археологи раскрыли тайну детского кладбища на Ямале Общество, 15:33
В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией Политика, 15:27
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии Спорт, 15:27
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам Политика, 15:20
Минфин анонсировал открытие сберегательных счетов через «Госуслуги» Инвестиции, 15:17
С конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль Авто, 15:07
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник Политика, 14:58
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Pro, 14:56
В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76 Общество, 14:53
Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали Общество, 14:48
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море Политика, 14:46
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 14:44
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным Политика, 14:42
Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб Общество, 14:41