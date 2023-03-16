В Германии не согласились с допуском россиян и отменили этап КМ по фехтованию

Немцы отменили турнир из-за нежелания видеть на нем рапиристок из России

Глава федерации, еще в 2016 году требовавшая отстранить Россию от Олимпиады за допинг-скандал, заявила, что это «четкий сигнал» FIE в ответ на допуск россиян. Турнир должен был принять город, где вырос глава МОК Томас Бах

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Исполком Федерации фехтования Германии (DFB) решил отменить этап Кубка мира в Таубербишофсхайме (земля Баден-Вюртемберг) из-за несогласия с решением международной федерации (FIE) вернуть россиян и белорусов, сообщает Insidethegames.

FIE 10 марта разрешила спортсменам двух стран участвовать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. За такое решение проголосовали 89 делегатов конгресса, против — 46.

Глава DFB Клаудия Бокель объяснила решение об отмене турнира желанием «послать четкий сигнал» FIE, что в Германии хотели другого результата, а условия международной федерации делают проведение турнира невозможным. «Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой аудитории и дать им возможность использовать преимущество домашней арены на пути к Олимпийским играм в Париже, мы чувствуем, что обстоятельства делают другое решение невозможным», — сказала Бокель.

Бокель, серебряный призер Игр-2004 в командном турнире шпажисток, в 2012–2016 годах возглавляла комиссию спортсменов МОК и выступала против участия россиян в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позднее немка жаловалась, что над ней «издевались внутри» за ее позицию.

В Таубербишофсхайме вырос глава МОК Томас Бах, который является чемпионом Игр-1976 в командном турнире рапиристов, отмечает издание.

Таубербишофсхайм должен был принять этап Кубка мира по женской рапире 5–6 мая, соревнования должны были стать одними из первых, где могли выступить россиянки.