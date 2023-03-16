Сборная России потеряла голкипера перед матчами с Ираном и Ираком
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин пропустит мартовский тренировочный сбор национальной команды из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба.
«Антон Шунин получил повреждение подлопаточной мышцы на одной из тренировок перед кубковым матчем против «Зенита», — заявили в клубе.
Шунин в начале марта попал в расширенный список игроков сборной России на сбор (с 19 по 28 марта). 23 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Ирана, а через три дня — с командой Ирака.
Помимо Шунина тренеры сборной включили в список голкиперов Александра Селихова («Спартак»), Матвея Сафонова («Краснодар»), Сергея Песьякова («Ростов»), Сослана Джанаева («Сочи) и Илью Помазуна («Урал»).
Окончательный состав на сбор планировалось объявить 16 марта.