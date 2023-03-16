Арбитра отстранили из-за неназначенного пенальти в ворота «Зенита»

Глава департамента судейства РФС заявил, что Евгений Кукуляк после паузы сможет возобновить работу с матчей Первой лиги

Евгений Кукуляк (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Главный арбитр матча «Фонбет» — Кубка России между московским «Зенитом» и «Динамо» Павел Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи. Об этом заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, которого цитирует «РИА Новости».

Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче 15 марта, после того как Клаудиньо ударил по ноге форвада «бело-голубых» Константина Тюкавина. Арбитр не изменил свое решение и после общения с судьей VAR. «Динамо» в итоге одержало победу уже в серии послематчевых пенальти.

Каманцев заявил, что Кукуляку следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки, и арбитр VAR правильно позвал его к монитору.

«У Кукуляка очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в рейтинге и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — добавил Каманцев.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров призвал проверить Кукуляка на полиграфе из-за его решения в эпизоде с падением Тюкавина.

«Динамо» вышло в первый полуфинальный этап «пути регионов» Кубка России, «Зенит» вылетел из турнира.