Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Мексиканские горнолыжники Сара Шлепер и Лассе Хахиола выступили на Играх в Италии. Для Шлепер это уже седьмые игры, а для ее сына — первые

Сара Шлепер (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Мексиканские горнолыжники Сара Шлепер и Лассе Хахиола стали первыми в истории зимних Олимпиад матерью и сыном, которые выступили на одних Играх.

46-летняя горнолыжница приняла участие в Играх в Италии в гигантском слаломе и супергиганте, где заняла 26-е место и показала время 1 минута 31,37 секунды.

18-летний Хахиола выступил в гигантском слаломе и слаломе, где не сумел финишировать.

Лассе Хахиола (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Шлепер является рекордсменкой среди горнолыжниц по количеству участий на Олимпиаде. Это уже седьмые Игры спортсменки, у ее сына — первые.

Спортсменка также является самой возрастной горнолыжницей в истории Игр.

Ранее Шлепер представляла сборную США, после чего в 2011 году завершила спортивную карьеру. С 2015 года она вернулась в большой спорт и стала представлять Мексику.