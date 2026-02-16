На Олимпиаде 49 из 96 горнолыжников не смогли доехать до финиша в слаломе

На Олимпиаде 49 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе

Из-за сильного снегопада 49 горнолыжников из 96 не финишировали, еще двоих дисквалифицировали, а один не стартовал. Среди неудачно стартовавших был россиянин Семен Ефимов

Семен Ефимов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Больше половины участников первой попытки в соревнованиях по слалому на Олимпиаде в Италии не смогли финишировать. Заезды прошли в условиях сильного снегопада.

Первую попытку завершили 44 горнолыжника. Лучший результат у норвежца Атле Ли Макграта (56,14 секунды), худшее время среди финишировавших — у индийца Арифа Хана, который проиграл лидеру почти 26 секунд.

49 горнолыжников не смогли финишировать, представитель Марокко не стартовал, а спортсменов из Италии и Тринидада и Тобаго дисквалифицировали.

Среди неудачно выступивших в слаломе — россиянин Семен Ефимов и чемпион Игр-2026 в гигантском слаломе Лукас Пиньейро Бротен, представляющий Бразилию.

Макграт выступает на Играх с траурной повязкой — в день церемонии открытия у него умер дедушка, отмечает Associated Press.

Вторая попытка у слаломистов пройдет позднее в понедельник.