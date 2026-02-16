 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 7,25 x 5,7 2 1,39 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2 x 3,6 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,5 x 4,4 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 3,95 2 1,87 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

На Олимпиаде 49 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе

На Олимпиаде 49 из 96 горнолыжников не смогли доехать до финиша в слаломе
Сюжет
Олимпиада-2026
Из-за сильного снегопада 49 горнолыжников из 96 не финишировали, еще двоих дисквалифицировали, а один не стартовал. Среди неудачно стартовавших был россиянин Семен Ефимов
Семен Ефимов
Семен Ефимов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Больше половины участников первой попытки в соревнованиях по слалому на Олимпиаде в Италии не смогли финишировать. Заезды прошли в условиях сильного снегопада.

Первую попытку завершили 44 горнолыжника. Лучший результат у норвежца Атле Ли Макграта (56,14 секунды), худшее время среди финишировавших — у индийца Арифа Хана, который проиграл лидеру почти 26 секунд.

49 горнолыжников не смогли финишировать, представитель Марокко не стартовал, а спортсменов из Италии и Тринидада и Тобаго дисквалифицировали.

Россиянин и еще 20 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе на Играх
Спорт
Семен Ефимов

Среди неудачно выступивших в слаломе — россиянин Семен Ефимов и чемпион Игр-2026 в гигантском слаломе Лукас Пиньейро Бротен, представляющий Бразилию.

Макграт выступает на Играх с траурной повязкой — в день церемонии открытия у него умер дедушка, отмечает Associated Press.

Вторая попытка у слаломистов пройдет позднее в понедельник.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
горнолыжники Олимпиада-2026
Материалы по теме
Итальянская горнолыжница взяла золото в гигантском слаломе на Играх
Спорт
Швейцарский горнолыжник завоевал третье золото на Олимпиаде в Италии
Спорт
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40