Американские хоккеистки в пятый раз подряд вышли в финал Олимпиады
Женская сборная США стала первой финалисткой олимпийского хоккейного турнира в Милане.
В полуфинале американки разгромили шведок со счетом 5:0.
Шайбы забросили Кайла Барнс (6-я минута), Тейлор Хиз (30), Эбби Мерфи (36), Кендалл Койн Скофилд (37) и Хейли Скамурра (38).
Сборная США не пропускала шайб с первого матча с чешками (5:1), после чего всухую обыграла финок, швейцарок, канадок (все матчи — 5:0) и итальянок (6:0).
С 1998 года американки только раз не играли в финале Олимпиады — в 2006 году. На их счету две золотые и четыре серебряные медали.
В другом полуфинале позднее в понедельник сыграют команды Канады и Швейцарии.
Финал пройдет 19 февраля.
