Олимпиада-2026⁠,
0

Американские хоккеистки в пятый раз подряд вышли в финал Олимпиады

Сборная США по хоккею разгромила шведок и в пятый раз подряд вышла в финал Игр
Сюжет
Олимпиада-2026
Американки разгромили шведок со счетом 5:0, в финале они сыграют с канадками или швейцарками. Сборная США ни разу не пропустила за пять последних матчей
Эбби Мерфи
Эбби Мерфи (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Женская сборная США стала первой финалисткой олимпийского хоккейного турнира в Милане.

В полуфинале американки разгромили шведок со счетом 5:0.

Шайбы забросили Кайла Барнс (6-я минута), Тейлор Хиз (30), Эбби Мерфи (36), Кендалл Койн Скофилд (37) и Хейли Скамурра (38).

Сборная США не пропускала шайб с первого матча с чешками (5:1), после чего всухую обыграла финок, швейцарок, канадок (все матчи — 5:0) и итальянок (6:0).

Впервые мать и сын выступили на одной Олимпиаде. Что происходит на Играх
Спорт
Американская лыжница Джессика Джеггинс

С 1998 года американки только раз не играли в финале Олимпиады — в 2006 году. На их счету две золотые и четыре серебряные медали.

В другом полуфинале позднее в понедельник сыграют команды Канады и Швейцарии.

Финал пройдет 19 февраля.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026
