Олимпиада-2026
0

Россиянин и еще 20 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе на Играх

Сюжет
Олимпиада-2026
Завершить первую попытку в слаломе в условиях сильного снегопада не смогли около 20 спортсменов, в том числе россиянин Семен Ефимов
Семен Ефимов
Семен Ефимов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

Заезды прошли в условиях сильного снегопада, не смогли финишировать около 20 спортсменов (из 30 в элитной группе — 11), в том числе выступающий за Бразилию чемпион Игр-2026 в гигантском слаломе Лукас Пиньейро Бротен, который упал во время прохождения трассы.

Лидером в первой попытке идет вице-чемпион мира 2025 года в этой дисциплине норвежец Атле Ли Макграт.

Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Американская лыжница Джессика Джеггинс

29-летний Ефимов выступает на Играх в нейтральном статусе. Он является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
горнолыжники Олимпиада-2026 Семен Ефимов
