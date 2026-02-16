Россиянин и еще 20 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе на Играх
Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в первой попытке в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
Заезды прошли в условиях сильного снегопада, не смогли финишировать около 20 спортсменов (из 30 в элитной группе — 11), в том числе выступающий за Бразилию чемпион Игр-2026 в гигантском слаломе Лукас Пиньейро Бротен, который упал во время прохождения трассы.
Лидером в первой попытке идет вице-чемпион мира 2025 года в этой дисциплине норвежец Атле Ли Макграт.
29-летний Ефимов выступает на Играх в нейтральном статусе. Он является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе.
