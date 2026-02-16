Судьи вывели российскую шорт-трекистку в полуфинал Игр после падения
Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 м.
Во втором четвертьфинальном забеге Крылова упала после контакта c китаянкой Чжан Чутун.
Судьи приняли решение вывести в полуфинал Крылову, а китаянку наказать.
Полуфиналы пройдут позднее в понедельник.
Ранее на дистанции 500 м Крылова упала и не смогла выйти в четвертьфинал.
