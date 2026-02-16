 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 7,2 x 5,9 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,5 x 3,55 2 2,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2 x 3,7 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 5,5 x 4,4 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,75 x 4 2 1,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Судьи вывели российскую шорт-трекистку в полуфинал Игр после падения

Судьи вывели российскую шорт-трекистку Крылову в полуфинал Игр после падения
Сюжет
Олимпиада-2026
Алена Крылова упала после контакта с китаянкой, судьи решили вывести россиянку в полуфинал на дистанции 1000 м
Алена Крылова (слева)
Алена Крылова (слева) (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 м.

Во втором четвертьфинальном забеге Крылова упала после контакта c китаянкой Чжан Чутун.

История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский
Спорт
Алена Крылова

Судьи приняли решение вывести в полуфинал Крылову, а китаянку наказать.

Полуфиналы пройдут позднее в понедельник.

Ранее на дистанции 500 м Крылова упала и не смогла выйти в четвертьфинал.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
шорт-трек Олимпиада-2026 Алена Крылова
Алена Крылова фото
Алена Крылова
спортсменка
11 октября 2002 года
Материалы по теме
За кем из россиян стоит следить на десятый день Олимпиады-2026
Спорт
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад
Спорт
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущей операции Общество, 14:31
На Олимпиаде 50 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе Спорт, 14:31
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50