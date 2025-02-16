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Чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварии

Чемпион «Дакара» Бомель согласился на ампутацию ноги после тяжелой аварии
Бывший штурман Нассера Аль-Аттии Матье Бомель пострадал в ДТП в конце января. По его словам, он согласился на ампутацию правой ноги и перенесет несколько операций на левой, но планирует выступить на следующем «Дакаре»
Матье Бомель (слева) и Нассер Аль-Аттия (крайний справа)
Матье Бомель (слева) и Нассер Аль-Аттия (крайний справа) (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Француз Матье Бомель, который был штурманом Нассера Аль-Аттии на четырех победных ралли «Дакар», сообщил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что был вынужден согласиться на ампутацию правой ноги.

Бомеля в конце января сбила машина, когда он на обочине помогал другому водителю. Он получил серьезные травмы обеих ног, его вводили в искусственную кому.

«Могу сказать, что я чувствую себя лучше, но мне пришлось принять большое решение, самое сложное решение в моей жизни — об ампутации моей правой ноги», — сказал 49-летний Бомель.

По его словам, ему сделают карбоновый протез. Также ему предстоят еще операции на левой ноге и месяцы восстановления, но он надеется вернуться в строй к следующему «Дакару».

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Бомель побеждал на «Дакаре» в экипаже с Аль-Аттией в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

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