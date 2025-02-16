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Фигурист Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России

Фигурист Галлямов с опозданием пришел на пьедестал после финала Гран-при
Мишина и Галлямов победили в финале Гран-при. На пьедестал партнерше пришлось подниматься одной из-за опоздания Галлямова, который позднее заявил, что Мишина «заслужила быть первой», а он «стоял в сторонке»
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигурист Александр Галлямов опоздал на церемонию награждения после соревнований спортивных пар в финале Гран-при России в Красноярске, пишет Sports.ru.

Анастасия Мишина поднялась на пьедестал одна, но вскоре партнер к ней присоединился.

Мишина и Галлямов заняли на соревнованиях первое место, набрав за две программы 231,95 балла.

Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при по фигурному катанию
Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Позднее Галлямов написал в телеграм-канале, что за восемь лет совместной работы «Настя заслужила быть первой», а сам он «стоял в сторонке и наблюдал за этим».

Мишина и Галлямов встали в пару в феврале 2017-го, с тех пор стали двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России.

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фигурное катание Александр Галлямов Анастасия Мишина
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