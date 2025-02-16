Фигурист Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России
Фигурист Александр Галлямов опоздал на церемонию награждения после соревнований спортивных пар в финале Гран-при России в Красноярске, пишет Sports.ru.
Анастасия Мишина поднялась на пьедестал одна, но вскоре партнер к ней присоединился.
Мишина и Галлямов заняли на соревнованиях первое место, набрав за две программы 231,95 балла.
Позднее Галлямов написал в телеграм-канале, что за восемь лет совместной работы «Настя заслужила быть первой», а сам он «стоял в сторонке и наблюдал за этим».
Мишина и Галлямов встали в пару в феврале 2017-го, с тех пор стали двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России.
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