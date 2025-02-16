Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при по фигурному катанию
Двукратные бронзовые призеры Игр в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Воспитанники Тамары Москвиной выиграли обе программы и получили в сумме 231,95 балла.
Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).
Козловский после соревнований заявил, что занявшие четвертое место Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев больше заслуживали попасть в призеры.
«Не катались, а мучились, — оценил свою произвольную программу Козловский, которого цитирует «Матч ТВ». — Обидно за Мухортову и Евгеньева — из‑за того что они сорвали поддержку. Они заслуживали быть выше, я знаю, сколько они работают. Они сделали нам такой «подарок».
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