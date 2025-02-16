Мишина и Галлямов выиграли финал Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов победили в финале Гран-при по фигурному катанию в Красноярске

Победители на 12 баллов опередили Хабибуллину и Княжука и на 23,5 балла — Бойкову и Козловского

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратные бронзовые призеры Игр в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Воспитанники Тамары Москвиной выиграли обе программы и получили в сумме 231,95 балла.

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Козловский после соревнований заявил, что занявшие четвертое место Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев больше заслуживали попасть в призеры.

«Не катались, а мучились, — оценил свою произвольную программу Козловский, которого цитирует «Матч ТВ». — Обидно за Мухортову и Евгеньева — из‑за того что они сорвали поддержку. Они заслуживали быть выше, я знаю, сколько они работают. Они сделали нам такой «подарок».