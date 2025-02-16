«Салават Юлаев» вышел в плей-офф благодаря победе над лидером КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» победил ярославский «Локомотив» и стал третьей командой КХЛ, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф.
Уфимский клуб одержал домашнюю победу в овертайме со счетом 3:2 благодаря шайбам Михаила Науменкова (1-я минута), Александра Комарова (36) и Скотта Уилсона (61).
У «Локомотива» забили Никита Черепанов (21) и Александр Елесин (28).
Уфимцам для выхода в плей-офф достаточно было не проиграть в основное время.
«Салават Юлаев» набрал 75 очков в 55 матчах и уже не опустится ниже восьмой строчки в Восточной конференции. В составе уфимского клуба выступает лучший бомбардир лиги Джошуа Ливо.
Первым вышел в плей-офф в этом сезоне «Локомотив», вторым — челябинский «Трактор».
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