«Авангард» крупно обыграл «Ак Барс» и одержал четвертую победу подряд
Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Омске завершилась со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1).
У «Авангарда» дубль оформил Райан Спунер (20-я и 33-я минуты), по голу на счету Павла Леуки (7), Евгения Кулика (15), Наиля Якупова (52) и Константина Окулова (58).
У «Ак Барса» забивали Артем Галимов (23) и Дмитрий Яшкин (55), еще одну шайбу казанцев отменили после видеопросмотра. В случае победы в Омске «Ак Барс» мог досрочно выйти в плей-офф.
«Авангард» выиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Ак Барса» третий проигрыш кряду и четвертое место.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки