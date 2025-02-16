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«Авангард» крупно обыграл «Ак Барс» и одержал четвертую победу подряд

«Авангард» крупно обыграл «Ак Барс» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Матч в Омске завершился со счетом 6:2, дубль оформил Райан Спунер. «Ак Барс» мог гарантировать себе выход в плей-офф в случае победы
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Омске завершилась со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1).

У «Авангарда» дубль оформил Райан Спунер (20-я и 33-я минуты), по голу на счету Павла Леуки (7), Евгения Кулика (15), Наиля Якупова (52) и Константина Окулова (58).

У «Ак Барса» забивали Артем Галимов (23) и Дмитрий Яшкин (55), еще одну шайбу казанцев отменили после видеопросмотра. В случае победы в Омске «Ак Барс» мог досрочно выйти в плей-офф.

«Авангард» выиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Восточной конференции, у «Ак Барса» третий проигрыш кряду и четвертое место.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Ак Барс
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