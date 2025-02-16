Леонова назвала Петросян лидером женского фигурного катания

Экс-фигуристка Алена Леонова считает, что в настоящий момент лидерами также являются спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин

Фото: Аделия Петросян (Егор Алеев/ТАСС)

Аделия Петросян является бесспорным лидером в женском одиночном катании в России, заявила «РБК Спорту» серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова.

«Было ожидаемо, что Аделия Петросян победит. В целом было очень классно по энергетике и по тому, как все спортсмены выкладывались на финале Гран-при. Мне показалось, что это было даже круче, чем на чемпионате России. Была такая борьба не на жизнь, а на смерть, особенно в мужском виде. Считаю, что сейчас безоговорочно лучшие: в танцах — Степанова/Букин, в спортивных парах — Мишина/Галлямов, а у женщин — Аделия Петросян», — сказала Леонова.

По ее мнению, Федерация фигурного катания на коньках России столкнется с трудностями при выборе участника в мужском одиночном катании для квалификационного отбора на Олимпийские игры 2026 года.

«Под вопросом мужское катание: федерация теперь будет ломать голову, кого отправить на отборочный этап и выбрать правильную стратегию. Не завидую тем людям, которые будут выбирать, потому что я сама не могу это сделать. Они показывают колоссальное мастерство. Кого ни возьми — отправляй любого [на отборочный этап к Олимпиаде-2026]», — добавила Леонова.

В Красноярске завершился финал Гран-при по фигурному катанию, проходивший с 14 по 16 февраля.

Аделия Петросян победила в женском одиночном катании, Петр Гуменник — в мужском. В танцах на льду первое место заняла пара Василиса Кагановская / Михаил Некрасов, а Анастасия Мишина / Александр Галлямов — в парном катании.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии. До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны выдвинуть не более одного спортсмена или пары в каждой дисциплине.