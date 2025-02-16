As узнала о плане «Реала» по спасению Беллингема от отстранения на 12 игр
Мадридский «Реал» будет доказывать с помощью кадров видеотрансляции, что полузащитник Джуд Беллингем не оскорблял судью в матче с «Осасуной», что грозит ему пропуском от четырех до 12 игр, пишет As.
Беллингем заработал удаление в концовке первого тайма встречи, которая прошла накануне и завершилась со счетом 1:1.
Судья Мунуэро Монтера указал в рапорте, что Беллингем нецензурно послал его по-английски, но сам полузащитник заявил, что использовал другое выражение с тем же словом, которое означает «отвали».
За нецензурное оскорбление англичанину грозит до 12 матчей дисквалификации, за слово «отвали» его могут отстранить на одну-две игры.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал версию Беллингема.
Дисциплинарный комитет примет решение по карточке Беллингема в среду, 19 февраля.
У Беллингема в этом сезоне 11 голов и 10 передач в 33 матчах за «Реал».
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