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As узнала о плане «Реала» по спасению Беллингема от отстранения на 12 игр

As: «Реал» будет доказывать ошибку судьи, который не расслышал Беллингема
Беллингема удалили за оскорбление судьи в матче с «Осасуной» накануне. Футболист заявил, что не посылал судью в нецензурной форме, а использовал менее грубое выражение. «Реал» в качестве доказательств предоставит кадры трансляции
Джуд Беллингем (крайний справа)
Джуд Беллингем (крайний справа) (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Мадридский «Реал» будет доказывать с помощью кадров видеотрансляции, что полузащитник Джуд Беллингем не оскорблял судью в матче с «Осасуной», что грозит ему пропуском от четырех до 12 игр, пишет As.

Беллингем заработал удаление в концовке первого тайма встречи, которая прошла накануне и завершилась со счетом 1:1.

Судья Мунуэро Монтера указал в рапорте, что Беллингем нецензурно послал его по-английски, но сам полузащитник заявил, что использовал другое выражение с тем же словом, которое означает «отвали».

За нецензурное оскорбление англичанину грозит до 12 матчей дисквалификации, за слово «отвали» его могут отстранить на одну-две игры.

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал версию Беллингема.

Дисциплинарный комитет примет решение по карточке Беллингема в среду, 19 февраля.

У Беллингема в этом сезоне 11 голов и 10 передач в 33 матчах за «Реал».

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Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Джуд Беллингем
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