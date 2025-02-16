Россиянка вырвала победу у белоруски в концовке пасьюта в Раубичах
Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Белоруссия).
Шевченко преодолела 10 км с двумя промахами за 27 минут 43,2 секунды. Она опередила белоруску Динару Смольскую (3 промаха) на три секунды, а соотечественницу Анастасию Халили (1) — на 9,3 секунды.
Лидером после четвертого огневого рубежа была Смольская с преимуществом более 12 секунд перед Шевченко.
После гонки Шевченко сказала в эфире «Матч ТВ», что не знала, какое отставание у нее было от белоруски на последнем круге.
«Мне кричали, что восемь [секунд]. Видела только Динару и пыталась догнать. Может, по виду казалось, что мне легко, но у меня все плыло в глазах, ехала уже на автомате», — отметила биатлонистка.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и пропускают проходящий в эти дни в Швейцарии чемпионат мира.
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