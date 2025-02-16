Биатлонистка Шевченко вырвала победу у белоруски в концовке пасьюта в Раубичах

Россиянка вырвала победу у белоруски в концовке пасьюта в Раубичах

Наталия Шевченко перед последним кругом в Раубичах уступала Динаре Смольской 12 секунд, но смогла победить. Бронзу взяла Анастасия Халили

Наталия Шевченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская биатлонистка Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Белоруссия).

Шевченко преодолела 10 км с двумя промахами за 27 минут 43,2 секунды. Она опередила белоруску Динару Смольскую (3 промаха) на три секунды, а соотечественницу Анастасию Халили (1) — на 9,3 секунды.

Лидером после четвертого огневого рубежа была Смольская с преимуществом более 12 секунд перед Шевченко.

После гонки Шевченко сказала в эфире «Матч ТВ», что не знала, какое отставание у нее было от белоруски на последнем круге.

«Мне кричали, что восемь [секунд]. Видела только Динару и пыталась догнать. Может, по виду казалось, что мне легко, но у меня все плыло в глазах, ехала уже на автомате», — отметила биатлонистка.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и пропускают проходящий в эти дни в Швейцарии чемпионат мира.