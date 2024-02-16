Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).
В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил австралийцу Алексу де Минауру, 11-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
В личных встречах у Рублева и де Минаура счет стал 4–3 в пользу австралийца.
Следующим соперником де Минаура будет болгарин Григор Димитров (13-й номер рейтинга ATP).
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.
Турнир в Роттердаме завершится 18 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €2,13 млн.
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри