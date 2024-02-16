Андрей Рублев проиграл де Минауру в четвертьфинале турнира ATP в Роттердаме

Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Роттердаме

Российский теннисист уступил в трех сетах 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минауру

Андрей Рублев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).

В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил австралийцу Алексу де Минауру, 11-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

В личных встречах у Рублева и де Минаура счет стал 4–3 в пользу австралийца.

Следующим соперником де Минаура будет болгарин Григор Димитров (13-й номер рейтинга ATP).

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 15 титулов ATP. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте.

Турнир в Роттердаме завершится 18 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €2,13 млн.