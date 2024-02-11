Рублев выиграл выставочный турнир UTS в Осло

Андрей Рублев стал первым теннисистом, выигравшим два турнира UTS. В финале соревнований в Осло он победил Алекса де Минаура и заработал более $400 тыс. призовых

Андрей Рублев (Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Осло с призовым фондом $1,665 млн.

В финале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура (14:16, 17:10, 16:13, 20:12), а в полуфинале был сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.

Рублев не проиграл в Осло ни одной встречи из пяти и заработал $421,8 тыс. призовых, пишет TennisUpToDate. Россиянин стал первым теннисистом, который выиграл два турнира серии UTS.

Рублев в сентябре победил на турнире UTS в немецком Франкфурте-на-Майне, а в гранд-финале в Лондоне, который прошел в декабре, уступил в полуфинале Касперу Рууду.

Турниры UTS проводятся с 2020 года по правилам, отличным от традиционного тенниса: восемь игроков делят на две группы, они играют матчи, состоящие из четырех четвертей с ограничением по времени, по два лучших игрока из каждого квартета выходят в полуфинал.

В этом году Рублев победил на турнире в Гонконге и дошел до четвертьфинала Australian Open.