Рублев выиграл выставочный турнир UTS в Осло
Вторая ракетка России Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Осло с призовым фондом $1,665 млн.
В финале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура (14:16, 17:10, 16:13, 20:12), а в полуфинале был сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.
Рублев не проиграл в Осло ни одной встречи из пяти и заработал $421,8 тыс. призовых, пишет TennisUpToDate. Россиянин стал первым теннисистом, который выиграл два турнира серии UTS.
Рублев в сентябре победил на турнире UTS в немецком Франкфурте-на-Майне, а в гранд-финале в Лондоне, который прошел в декабре, уступил в полуфинале Касперу Рууду.
Турниры UTS проводятся с 2020 года по правилам, отличным от традиционного тенниса: восемь игроков делят на две группы, они играют матчи, состоящие из четырех четвертей с ограничением по времени, по два лучших игрока из каждого квартета выходят в полуфинал.
В этом году Рублев победил на турнире в Гонконге и дошел до четвертьфинала Australian Open.
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