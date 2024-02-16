Канада подаст апелляцию на решение ISU отдать России бронзу Олимпиады

После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Россия получила бронзу командного турнира фигуристов вместо золота. Федерация фигурного катания Канады решила подать апелляцию на это решение Международного союза конькобежцев

Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады решили подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.

«Наша апелляция основана на приверженности справедливости, прозрачности и честности спорта. Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию крайне важно, чтобы правила и положения соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон», — говорится в заявлении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Россия после удаления результатов Валиевой (по 10 баллов за короткую и произвольную программы) откатилась с первого на третье место (54 очка). У США 65 очков, у Японии — 63, канадцы остались на четвертом месте (53).

Вопрос у канадцев заключался в том, что после удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для ее конкуренток. То есть если убрать результат российской спортсменки, то Мадлен Скизас из Канады получила бы на два балла больше. И Канада была бы в призерах.

В ISU говорили, что решение основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам и соответствует вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).

В Олимпийском комитете России (ОКР) ранее заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.