Канада подаст апелляцию на решение ISU отдать России бронзу Олимпиады
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады решили подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.
«Наша апелляция основана на приверженности справедливости, прозрачности и честности спорта. Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию крайне важно, чтобы правила и положения соблюдались последовательно и справедливо. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон», — говорится в заявлении.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.
Россия после удаления результатов Валиевой (по 10 баллов за короткую и произвольную программы) откатилась с первого на третье место (54 очка). У США 65 очков, у Японии — 63, канадцы остались на четвертом месте (53).
Вопрос у канадцев заключался в том, что после удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для ее конкуренток. То есть если убрать результат российской спортсменки, то Мадлен Скизас из Канады получила бы на два балла больше. И Канада была бы в призерах.
В ISU говорили, что решение основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам и соответствует вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).
В Олимпийском комитете России (ОКР) ранее заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.
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