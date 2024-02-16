Сихарулидзе призвал не тиражировать фейки вокруг дела Валиевой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России считает, что СМИ создают вокруг спортсменки такую атмосферу, в которой ей просто невозможно жить. Он заявил, что фигуристку в сложный момент нужно поддержать

Камила Валиева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает, что после дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил вокруг спортсменки создается невыносимая атмосфера. Об этом он заявил журналистам.

«Вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки (в ряде СМИ) разводится такая «бодяга», которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы, как общество, в сложный момент должны Камилу поддержать», — цитирует Сихарулидзе «РИА Новости».

По словам Сихарулидзе, какие-то выводы нужно делать после официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать, а не фантазировать на эту тему. «А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», — заключил Сихарулидзе.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган добавил, что федерация поддерживает постоянный контакт с Валиевой, ее родителями, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и юристами. В ФФККР надеются, что фигуристка вернется в спорт после дисквалификации. «ФФККР не может комментировать намерения Камилы, она не является стороной процесса и не была вовлечена в судебную часть. Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», — сказал Коган.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку лишили завоеванных с этой даты наград, среди которых были золото Олимпиады в командном турнире (российской команде присудили бронзу после дисквалификации Валиевой), победа на чемпионате Европы и три медали чемпионатов России.