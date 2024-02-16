Клуб КХЛ опроверг сообщения об аннулировании китайских паспортов игрокам

В китайском клубе КХЛ заявили, что появившаяся в «Спорт-Экспрессе» информация о том, что более 10 игрокам клуба аннулировали паспорта, не соответствует действительности

Игроки «Куньлуня» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Информация о том, что более десяти хоккеистам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта, не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.

«Появившаяся ранее в издании «Спорт-Экспресс» информация о статусе паспортов хоккеистов «Куньлунь Ред Стар» не соответствует действительности, ее источник клубу неизвестен», — говорится в сообщении.

Ранее 16 февраля «СЭ» сообщил, что паспорта многих игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы. Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили местное гражданство после того, как стали выступать за клуб в КХЛ.

Ранее игроки «Куньлуня» не поехали в сборную Китая на олимпийскую квалификацию, команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.

В нынешнем сезоне «Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 63 матчах. Китайская команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.