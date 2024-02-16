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Россиянка проиграла Рыбакиной в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе

Павлюченкова проиграла Рыбакиной в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе
Анастасия Павлюченкова уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 2:6, 4:6
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в Дохе.

В полуфинале 32-летняя россиянка уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной, четвертой ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.

Ранее Павлюченкова и Рыбакина встречались лишь однажды, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2021 года победила россиянка.

В решающем матче соперницей Рыбакиной станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она вышла в финал без борьбы из-за снятия чешки Каролины Плишковой.

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32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина
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