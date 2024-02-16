Россиянка проиграла Рыбакиной в полуфинале крупного турнира WTA в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в Дохе.
В полуфинале 32-летняя россиянка уступила представительнице Казахстана Елена Рыбакиной, четвертой ракетке мира, со счетом 2:6, 4:6.
Ранее Павлюченкова и Рыбакина встречались лишь однажды, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2021 года победила россиянка.
В решающем матче соперницей Рыбакиной станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Она вышла в финал без борьбы из-за снятия чешки Каролины Плишковой.
32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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