Теннисистка из Латвии Остапенко отказалась пожать руку белоруске Азаренко

На турнире в Катаре Елена Остапенко проиграла Виктории Азаренко в двух сетах со счетом 0:6, 3:6

Елена Остапенко (Фото: Chu Chen / Global look press)

11-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко потерпела поражение от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко в матче 1/8 финала турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6.

Сразу после завершения матча Остапенко отказалась от традиционного рукопожатия, выставив вперед ракетку. О причинах такого шага она не сообщила. На послематчевой пресс-конференции ни одна из спортсменок не коснулась этой темы.

В последний раз спортсменки встречались между собой на Australian Open три недели назад, где также победила Азаренко. Однако тогда теннисистки пожали друг другу руки.

Болельщики в соцсетях высказывают предположение, что поступок Остапенко может быть связан с принятием в Латвии нового закона о запрете местным спортсменам участвовать в соревнованиях с представителями России и Белоруссии (независимо от того, под каким флагом они выступают). Однако данная поправка распространяется только на командные виды спорта.

4 февраля Остапенко победила россиянку Екатерину Александрову в финале турнира в австрийском Линце с призовым фондом более €800 тыс. После той игры рукопожатие состоялось.

Азаренко победила во всех пяти матчах против Остапенко. Три из пяти очных встреч состоялись уже в 2024 году (включая встречу 1/16 финала Australian Open).