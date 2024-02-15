Теннисистка из Латвии Остапенко отказалась пожать руку белоруске Азаренко
11-я ракетка мира латвийка Елена Остапенко потерпела поражение от представительницы Белоруссии Виктории Азаренко в матче 1/8 финала турнира в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6.
Сразу после завершения матча Остапенко отказалась от традиционного рукопожатия, выставив вперед ракетку. О причинах такого шага она не сообщила. На послематчевой пресс-конференции ни одна из спортсменок не коснулась этой темы.
В последний раз спортсменки встречались между собой на Australian Open три недели назад, где также победила Азаренко. Однако тогда теннисистки пожали друг другу руки.
Болельщики в соцсетях высказывают предположение, что поступок Остапенко может быть связан с принятием в Латвии нового закона о запрете местным спортсменам участвовать в соревнованиях с представителями России и Белоруссии (независимо от того, под каким флагом они выступают). Однако данная поправка распространяется только на командные виды спорта.
4 февраля Остапенко победила россиянку Екатерину Александрову в финале турнира в австрийском Линце с призовым фондом более €800 тыс. После той игры рукопожатие состоялось.
Азаренко победила во всех пяти матчах против Остапенко. Три из пяти очных встреч состоялись уже в 2024 году (включая встречу 1/16 финала Australian Open).
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