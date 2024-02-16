Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Спартакиаде
Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе в соревнованиях одиночников на Спартакиаде сильнейших. Соревнования фигуристов проходят в Магнитогорске.
Семененко получил за свой прокат 104,84 балла.
Второе место занял Владислав Дикиджи (99,92 балла), третьим стал Роман Савосин (98,45).
Произвольную программу фигуристы покажут 17 февраля.
20-летний Семененко побеждал на двух последних чемпионатах России. Он является участником Олимпийских игр в Пекине (восьмое место), был бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (сезон-2021/22).
В ритм-танце на Спартакиаде лучший результат показали Александра Степанова и Иван Букин (90,06). Они опередили Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина (84,81) и Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного (82,74).
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
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