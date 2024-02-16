Вместо Валиевой в шоу Тутберидзе взяли Трусову

Серебряный призер Олимпийский игр в Пекине примет участие в шоу во всех городах весеннего тура команды тренера. 14 февраля стало известно, что тур пропустит дисквалифицированная за допинг Камила Валиева

Александра Трусова (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Серебряный призер Олимпийский игр в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) команды тренера.

«Дорогие зрители и болельщики! Александра Трусова являлась и является членом команды Тутберидзе. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — говорится в сообщении.

Фото: Соцсети команды Тутберидзе

14 февраля стало известно, что в весеннем туре не примет участия Камила Валиева. В команде Тутберидзе не уточнили причин ее отсутствия. После дисквалификации за нарушение антидопинговых правил фигуристка прекратила занятия с тренером.

Весной шоу команды Тутберидзе запланировано во множестве российских городах, в том числе в Пензе, Челябинске, Новосибирске, Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве.

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро.