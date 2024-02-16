«Трактор» шестым в Восточной конференции обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Стал известен шестой участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Челябинский «Трактор» победил «Адмирал» и обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Илья Карпухин (18-я минута), Владимир Жарков (53) и Виталий Кравцов (60). У хозяев шайбы забросили Джованни Фьоре (8) и Павел Махановский (9).

«Трактор» стал шестым участником розыгрыша Кубка Гагарина от Востока.

В Восточной конференции в плей-офф ранее пробились магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

В Западной конференции уже известны все участники первого раунда Кубка Гагарина — петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московский «Спартак», московское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА и минское «Динамо».

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 64 матчах. «Адмирал» расположился на 11-й строчке с 51 очком в 64 встречах.

В другом матче дня «Амур» дома обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:1, одержав шестую победу подряд. Станислав Бочаров стал автором самого быстрого гола в истории хабаровского клуба — девять секунд после начала игры.