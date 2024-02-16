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Фигуристка Косторная рассказала о сроках восстановления после операции

Восстановление после операции на плече фигуристки Косторной займет до полугода
Спортсменка сообщила, что уже находится дома после операции на плече и чувствует себя нормально. Восстановление от травмы займет до полугода
Алена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная пропустит до полугода после операции на плече. Об этом фигуристка сообщила ТАСС.

«Меня прооперировали накануне, уже сегодня еду домой. Чувствую себя нормально. До полной нагрузки должно пройти до полугода», — рассказала Косторная.

Выступающая с прошлого сезона в парном катании фигуристка на прошлой неделе сообщила, что из-за застарелой травмы плеча пропустит Спартакиаду сильнейших. Соревнования фигуристов пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

20-летняя Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.

С 2023 года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.

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