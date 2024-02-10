Фигуристке Косторной проведут операцию на травмированном плече
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в ближайшее время перенесет операцию на плече. Об этом RT рассказал тренер фигуристки Сергей Росляков.
«У Алены долгое время болело плечо, причем от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими», — сказал Росляков.
По словам тренера, операция будет проведена в середине следующей недели.
Накануне Косторная сообщила, что пропустит Спартакиаду сильнейших из-за травмы. Соревнования фигуристов пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.
С прошлого года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.
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