Фигуристке Косторной проведут операцию на травмированном плече

Выступающая с прошлого сезона в парном катании фигуристка из-за этой застарелой травмы пропустит Спартакиаду сильнейших

Алена Косторная и Георгий Куница (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная в ближайшее время перенесет операцию на плече. Об этом RT рассказал тренер фигуристки Сергей Росляков.

«У Алены долгое время болело плечо, причем от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими», — сказал Росляков.

По словам тренера, операция будет проведена в середине следующей недели.

Накануне Косторная сообщила, что пропустит Спартакиаду сильнейших из-за травмы. Соревнования фигуристов пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в сезоне 2019/20 в одиночном катании.

С прошлого года она перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.