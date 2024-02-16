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Овечкин отреагировал на участие Кузнецова в программе помощи игрокам НХЛ

Овечкин — об участии Кузнецова в программе помощи НХЛ: не говорили на эту тему
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в начале февраля был включен в специальную программу НХЛ для помощи хоккеистам. «Дай Бог, чтобы у него все было хорошо», — выразил надежду Александр Овечкин
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (Фото: imago / Icon SMI / ТASS)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что его одноклубник Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кузнецов 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. 

«Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе), — сказал Овечкин.

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Александр Овечкин

Овечкин отметил, что поддерживает связь с Кузнецовым. «Мы переписываемся. Все будет нормально!», — добавил он.

Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе неограниченны.

Кузнецов выбыл на неопределенный срок. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это разрешат администраторы программы.

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После завершения чемпионата мира в 2019 году Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.

При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество.

В январе нынешнего года в программу помощи игрокам НХЛ попал российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Евгений Кузнецов
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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