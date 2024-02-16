Овечкин отреагировал на участие Кузнецова в программе помощи игрокам НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что его одноклубник Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями.
«Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе), — сказал Овечкин.
Овечкин отметил, что поддерживает связь с Кузнецовым. «Мы переписываемся. Все будет нормально!», — добавил он.
Программа помощи игрокам НХЛ призвана помочь хоккеистам и их семьям конфиденциально справиться с проблемами с психическим здоровьем, зависимостями и т.д. Причины участия в программе не сообщаются, кроме случаев, когда игроки сами хотят об этом рассказать. Сроки участия в программе неограниченны.
Кузнецов выбыл на неопределенный срок. По условиям программы, он вернется в клуб после того, как это разрешат администраторы программы.
После завершения чемпионата мира в 2019 году Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин и был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея до 12 июня 2023 года.
При этом Национальная хоккейная лига не стала дисквалифицировать игрока, поскольку кокаин не входит в число веществ, дающих спортивное преимущество.
В январе нынешнего года в программу помощи игрокам НХЛ попал российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
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