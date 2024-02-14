Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за пять лет

Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за пять лет

Овечкин является автором самой продолжительной голевой серии в НХЛ из действующих

Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Бек Маленстин (10-я минута), Коннор Макмайкл (11-я) и Александр Овечкин (50-я), у гостей — Росс Колтон (3-я), Девон Тэйвз (5-я), Артурри Лехконен (29-я, 60-я), Микко Рантанен (38-я) и Майлз Вуд (60-я).

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 броска из 27.

Овечкин забросил шайбу в пятой игре подряд после возвращения из взятого по ходу сезона отпуска, проведенного в ОАЭ. В общей сложности он поразил ворота в шестом матче подряд. Это самая длительная голевая серия Овечкина с декабря 2018 года. Также это самая продолжительная голевая серия в НХЛ из действующих.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забивал не менее чем в шести играх подряд в 38 лет или старше. Ранее это давалось Джонну Бойчуку (6 матчей, 1974/75) и Бретту Халлу (7, 2003/04).

В активе капитана «Вашингтона» 14 шайб и 23 передачи в 49 матчах сезона. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы.

В карьере Овечкина 836 голов и 686 передач в 1396 играх. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).