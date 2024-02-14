 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за пять лет

Овечкин достиг самой продолжительной голевой серии за пять лет
Овечкин является автором самой продолжительной голевой серии в НХЛ из действующих
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Бек Маленстин (10-я минута), Коннор Макмайкл (11-я) и Александр Овечкин (50-я), у гостей — Росс Колтон (3-я), Девон Тэйвз (5-я), Артурри Лехконен (29-я, 60-я), Микко Рантанен (38-я) и Майлз Вуд (60-я).

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 24 броска из 27.

Овечкин забросил шайбу в пятой игре подряд после возвращения из взятого по ходу сезона отпуска, проведенного в ОАЭ. В общей сложности он поразил ворота в шестом матче подряд. Это самая длительная голевая серия Овечкина с декабря 2018 года. Также это самая продолжительная голевая серия в НХЛ из действующих. 

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забивал не менее чем в шести играх подряд в 38 лет или старше. Ранее это давалось Джонну Бойчуку (6 матчей, 1974/75) и Бретту Халлу (7, 2003/04).

В активе капитана «Вашингтона» 14 шайб и 23 передачи в 49 матчах сезона. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне-2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы. 

В карьере Овечкина 836 голов и 686 передач в 1396 играх. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
Персоны
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз НХЛ Хоккей
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 13 фев, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 13 фев, 16:24
Добавьте себе уверенности: 9 коротких советов, как это сделать Pro, 11:02
Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» для крупных кредитов Финансы, 11:00
Малкин заявил, что понимает причины отстранения сборной России по хоккею Спорт, 10:59
Зять и экс-советник Трампа сообщил, что не вернется в Белый дом Политика, 10:50
Умерла мать Бориса Немцова Общество, 10:50
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке второй день подряд Инвестиции, 10:49
В «Сбере» назвали число звонков мошенников в сутки Общество, 10:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 10:37
По какому плану проходят внеплановые проверки бизнеса Pro, 10:35
Генеральный директор Т1 Cloud — об испытании облаков на прочность Отрасли, 10:35
В ЦБ заявили, что люди из-за мошенников все чаще берут миллионные кредиты Финансы, 10:28
Акции «Диасофт» на второй день после IPO перешли к снижению Инвестиции, 10:26
Российский форвард первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков Спорт, 10:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:19