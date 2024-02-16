«Интер Майами» сыграл вничью с родным клубом Месси
«Интер Майами» сыграл вничью в товарищеском матче с «Ньюэллс Олд Бойз». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Аргентинский форвард «Интера» Лионель Месси, который в детстве выступал за «Ньюэллс», провел на поле 60 минут. Ему не удалось отметиться результативным действием.
Месси выступал за «Ньюэллс» с 1994-го по 2000-й год, перед тем как попасть в «Барселону». Аргентинец неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в «Олд Бойз».
Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года.
Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, многократным чемпионом Испании в составе «Барселоны», трехкратным победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА, шестикратным обладателем «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру Европы). В 2022 году вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали мирового первенства.
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