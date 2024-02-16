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«Интер Майами» сыграл вничью с родным клубом Месси

«Интер Майами» сыграл вничью с первым клубом Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз»
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, который в детстве выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», не смог отличиться результативным действием в матче против аргентинского клуба
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

«Интер Майами» сыграл вничью в товарищеском матче с «Ньюэллс Олд Бойз». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Аргентинский форвард «Интера» Лионель Месси, который в детстве выступал за «Ньюэллс», провел на поле 60 минут. Ему не удалось отметиться результативным действием.

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Лионель Месси

Месси выступал за «Ньюэллс» с 1994-го по 2000-й год, перед тем как попасть в «Барселону». Аргентинец неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в «Олд Бойз».

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года.

Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов, многократным чемпионом Испании в составе «Барселоны», трехкратным победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА, шестикратным обладателем «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру Европы). В 2022 году вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали мирового первенства.

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Футбол Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
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