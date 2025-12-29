Сын баскетболиста ЦСКА попал в реанимацию в Краснодаре
Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда госпитализирован в реанимацию одной из больниц Краснодара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил медиадиректор и пресс-атташе армейского клуба Николай Цынкевич.
«Для всех, кто спрашивает. Сын ЭйСи [Кливленда] сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал Цынкевич.
Причина госпитализации ребенка не уточняется.
Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.
Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).
ЦСКА идет лидером в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, опережая УНИКС и «Локомотив-Кубань». После 18 игр на счету армейского клуба 34 очка. Следующий матч пройдет 5 января с саратовским «Автодором».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах