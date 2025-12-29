Сын баскетболиста ЦСКА попал в реанимацию в Краснодаре

Кливленд с семьей находился в Краснодаре у друзей. Причина госпитализации ребенка не уточняется

Антониус Кливленд (Фото: М. Сербин / Пресс-служба ПБК ЦСКА)

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда госпитализирован в реанимацию одной из больниц Краснодара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил медиадиректор и пресс-атташе армейского клуба Николай Цынкевич.

«Для всех, кто спрашивает. Сын ЭйСи [Кливленда] сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал Цынкевич.

Причина госпитализации ребенка не уточняется.

Кливленд перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.

Ранее баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в составе которого взял титул лучшего обороняющегося игрока Единой лиги ВТБ (2025).

ЦСКА идет лидером в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, опережая УНИКС и «Локомотив-Кубань». После 18 игр на счету армейского клуба 34 очка. Следующий матч пройдет 5 января с саратовским «Автодором».