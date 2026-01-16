 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Легендарный биатлонист пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс.

Легенда биатлона Александр Тихонов пожаловался на олимпийскую пенсию в ₽52 тыс.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов разочарован, что получает так мало, ведь «людей, достигших олимпийского пьедестала, — единицы на земном шаре»
Александр Тихонов
Александр Тихонов (Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press)

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов разочарован размером своей пенсии. Об этом он заявил Sport24.

«У меня олимпийская пенсия — 52 тыс. руб. Нас — людей, достигших олимпийского пьедестала, — единицы на земном шаре», — сказал 79-летний Тихонов.

Бывший биатлонист отметил, что «нет такого человека на Земле, который не хотел бы стать олимпийским чемпионом, но это подвластно только избранным Всевышним».

По словам Тихонова, олимпийских чемпионов «всего 0,002% на душу населения». «А олимпийская пенсия всего 52 тысячи… И тут же мы читаем, как находят 18 тонн золота и 3 миллиарда разной валюты под полом», — добавил экс-биатлонист.

В прошлом году Тихонов называл себя «нищим» и рассказывал, что живет только на три пенсии — олимпийскую в 52 тыс. руб., офицерскую как у подполковника в отставке в 62 тыс. и 26 тыс. от родного региона.

Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом (1968, 1972, 1976 и 1980 в эстафетах), серебряным призером Олимпийских игр 1968 года в Гренобле (индивидуальная гонка), одиннадцатикратным чемпионом мира.

